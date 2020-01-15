除夕夜，当然也是一家大小共聚一堂吃团圆饭，桌上尽是好意头的菜式。团年饭是过春节的重头戏，不但丰富多彩，而且很讲究意头。

吃团年饭前先祭祖或拜神，香烛烧完才开饭。那么年夜饭吃什么，你知道吗？

下面小编就跟你分析下，农历新年一定要吃的食物与它们的寓意：

1、饺子：招财进宝

在中华民俗中的，除夕守岁吃“饺子”，是任何山珍海味所无法替代的重头大宴。“饺子”又名“交子”或者“娇耳”，是新旧交替之意，也是秉承上苍之意，是必须要吃的一道大宴美食。吃饺子取“更岁交子”之意，“子”为“子时”，交与“饺”谐音，有“喜庆团圆”和“吉祥如意”的意思。此外，饺子因为形似元宝，过年时吃饺子，也带有“招财进宝”的吉祥含义。

饺子馅料的选择和寓意有着直接关系，最常见的韭菜馅寓意着久财之意，因为久即时间长、久远，谓之久财。冬季典型的白菜肉馅即百财之意。香菇最有养生功效，将其包进饺子馅里寓意着鼓财之意，鼓即高起，凸出，香菇的形状如同向上的箭头，或为股票大盘的走势，向上、饱鼓之意，谓之鼓财。还有人爱吃的酸菜，据说有算财之意。

2、鸡：有计

除夕一桌丰盛的团年饭桌上，自然少不了鸡。除夕晚上吃年夜饭，在许多地方开席时首先要吃的菜就是鸡，因为寓意吉利。年菜必须有一只鸡在餐桌上，因为“吃鸡起家”。广州本地客家人拜神还要用鸡鹅做“头生”，都会选“走地鸡”，喻求生生猛猛。

为了减少脂肪和卡路里的摄入，在烹饪前还是烹饪后去皮。其实，在鸡皮和鸡肉之间有一层薄膜，它在保持肉质水分的同时也防止了脂肪的外溢。因此，如有必要，应该在烹饪后才将鸡肉去皮，这样不仅可减少脂肪摄入，还保证了鸡肉味道的鲜美。

3、猪脷：大吉大利

猪脷代表着一年都大吉大利，所以猪脷每到过年的时候，就会被老街坊抢着来买的!

4、鱼：年年有余

因为中国传统有年年有余(鱼)的说法，所以鱼是年夜饭必备的一道菜。除夕夜吃鲤鱼，鲤同“礼”谐音，过年吃鲤鱼大吉大利。除夕夜吃鲫鱼，鲫同“吉”谐音，过年鲤鱼和鲫鱼一起吃就是大吉大利。除夕夜吃鲢鱼，鲢同“连”谐音，过年吃鲢鱼连年有余。

为了吃出连年有余的好意头，您可以除夕两条鱼，年夜饭吃一条，大年初一吃一条，就是连年有余。如果制作一条的话，年夜饭吃终端，大年初一吃头尾，这样就是连年有余，有头鱼尾。

5、蚝豉：好市

华南的年夜饭则多有鸡、烧肉、发菜、蚝豉等，因为“发菜蚝豉”与“发财好市”谐音。蚝豉，也称“蛎干”，牡蛎(也称蚝)肉的干制品，是广东人民春节必食的菜肴。蚝豉是补钙的最好食品，它含磷很丰富，由于钙被体内吸收时需要磷的帮助，所以有利于钙的吸收。

6、虾：哈哈笑

广州人喜欢吃海鲜，虾在过年都会是一个吉祥菜式，白灼虾、炸虾等，因为虾寓意着每天都哈哈笑，笑哈哈。过年一道虾，每年笑哈哈，开开心心。

7、长年菜：长寿

台湾春节第一餐吃“长年菜”，是一种长茎叶，有苦味的芥莱。有的还在菜里加细长粉丝，意即“绵绵不断，长生不老”。在除夕当天，人们切菜时，将蔬菜切得比平时长，因而得名，寓意长长久久，来年收益更多。而在除夕夜吃长年菜表示有剩余留到第二年，代表了劳动人民对美好生活的向往，和对新年生活的期待。

8、芹菜：勤快

年夜饭不止是一家的团聚和对来年的美好期待，也是教育孩子的一次机会，长年菜中的芹菜，“芹”与“勤”谐音，教育小孩子要勤劳，只有勤劳才能获得美好的生活。

9、猪手：发财就手

猪手，可以焖猪手，也可以发菜猪手，也可以花生猪手等等，吃法很多，因为猪手寓意着发财就手，做什么都会顺顺利利，就手发财，干什么也都会发财就手。所以这道菜式也是广州街坊最喜欢的一道吉祥菜!

10、生菜：生财

生菜读起来与“生财”谐音，讨个口彩，是过年必备的蔬菜。上面再摆一把金灿灿的油炸馓子，便是“金条生财”了。

11、腐竹：富足

腐竹寓意“富足”，也是除夕不可少的一道菜。我们都知道腐竹是黄豆的衍生物。专家指出，腐竹与黄豆相比，更容易被人体吸收，营养价值也更丰富，因此经常吃一些腐竹，是很好的饮食习惯。

12、蒜：会计算

“腊八腌蒜，除夕吃”，腊八蒜的蒜字，和“算”字同音，寓意“会计算”。传统的腊八节，民间除了有喝腊八粥的习俗外，在北方地区还盛行着当天腌制腊八蒜的习惯，到了除夕启封，白绿透亮的腊八蒜就着吃饺子，那叫一个赞。

腊八蒜具有去油腻、去腥等作用，口味酸甜，就饭吃还能增加食欲。但由于腊八蒜是用醋腌制，吃多了可能会对牙齿有一定的腐蚀，另外，胃不好的人吃腊八蒜也应注意，吃多了不利于胃健康。

13、烧肉：红红火火

烧肉本来就很受老广们的欢迎，皮脆肉香。广州人喜欢在年夜饭的时候有这道菜是因为烧肉寓意着红皮赤壮，寓意着你每天都红红火火，是一个很好的意头菜来的。

14、年糕：年年高

过年要准备年糕，是表示喜庆。年糕因为谐音“年高”，再加上有着变化多端的口味，几乎成了家家必备的应景食品。年糕的式样有方块状的黄、白年糕，象征着黄金、白银，寄寓新年发财的意思。

北方的年糕以甜为主，或蒸或炸，也有人干脆沾糖吃。南方的年糕则甜咸兼具，例如苏州及宁波的年糕，以粳米制作，味道清淡。除了蒸、炸以外，还可以切片炒食或是煮汤。甜味的年糕以糯米粉加白糖、猪油、玫瑰、桂花、薄荷、素蓉等配料，做工精细，可以直接蒸食或是沾上蛋清油炸。

传统的农历新年就是吃这些啦~ 那你家里怎么吃？跟小编分享一下~

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