2020农历新年就快要到了！大家是否都在忙着大扫除呢？

悄悄分享一下小贴士，其实大扫除除了有吉日之外，还有一些必丢的金、木、水、火、土相关元素，留着可能会有不好的影响！大家赶紧趁着过年前把该丢的东西统统丢掉，准备喜迎Chinese New Year啦！

金元素

金元素的旧物包括已破玻璃、有缺口的碗碟或杯子、空玻璃缸、浴室陶瓷用具、外露的刀叉（须收在抽屉）、破铜烂铁、生锈的铁门或铁窗、生锈的冷气机外壳、旧的汽车零件等等。

过多金元素影响

这类物品太多，即代表家中易有争执或孩子不听话。若堆积在家中的西北方，更有可能引发桃色纠纷或影响感情，因此建议把不要的金元素物品全都丢掉或转赠出去。

木元素

木元素的东西就包括旧家具、旧报纸、旧杂志、旧纸皮箱、已枯萎的植物丶过高的室内植物（不宜高过人）、天花板灰尘、灯光箱灰尘等等。

过多木元素影响

木代表仁义之心。家里木元素的物品若已陈旧并发出味道，代表这家中的男性没有斗志，做事马虎、一成不变，因此建议要果断处理掉。其中，若古董家具没发出异味，即可不必丢弃；家中植物也应当作为点缀就好，不宜过多。

水元素

水元素的物品包括污水、漏水、水渍、花瓶里的水、空调排水管、厕所的水迹、水管漏水、天花板漏水、墙壁潮湿导致的水印、废置鱼缸或桶里还保留的水。

过多水元素影响

水代表财富和妇科问题，若囤积带有污垢或异味的水，即代表女性或出现妇科问题，特别是西南方不宜囤积污水。若家中水管漏水则代表破财，因此要经常检查家中水管，以确保没有漏水。

火元素

旧电视、旧电锅、旧手机、旧灯炮等都是火元素的旧物代表。

过多火元素影响

情绪失控、失眠、偏头痛和莫名的交通意外都是火元素失调所致。电器久了没用就会产生辐射，这是许多人忽略的事。家里的电灯泡若已不亮，也建议换个新的，因为这会影响一个人的思维。

土元素

空置的花盆、没种植物的干泥土、污垢烟灰缸、破裂地砖、发霉地砖、过多金黄色的墙壁颜色（公司丶会所例外）等，都是土元素的物品代表。

过多土元素影响

土元素代表家里的夫妻经常面对困局，或也意味着一个人被困在空房中。另外，也要留意家中的灰尘，因为灰尘也是土元素的一种，经常陷入困局的人要检查家中是否积有太多灰尘。

大扫除顾名思义是把垃圾和污迹都清除掉，预示把霉运扫走及喜迎新年。而从风水的角度来说，家里摆放太多杂物，将会造成对个人或家里运势某种程度的影响，大家可以参考看看哟！

温馨提醒，为了个人及家人的卫生问题，大家也必须好好整理家里的每个角落哟！



以上资料均源自网络，由Viralcham小编整理报导

Like Viralcham Facebook！不出门也能知天下事～～（请点我）