农历新年快到了，相信游子们也准备好回乡过年HUAT事成双了吧！手头上的工作交代了7788，以下还有几件事，建议也要在收工前完成，这些小习俗，有助于提升我们一整年的办公室运势哦！让你HUAT事成双哟~

1. 在抽屉放红包

听说在收工前，可以在自己的抽屉放一张红包，至于红包内的数目多少则由你自己来决定。据闻把红包放在抽屉是讨个好意头，且这红包需要放一年的时间，那就会让你事事顺利地渡过 一年。

2.清理桌上的物品

随着农历新年，这也代表即将踏入全新的一年。在收工前，尽可能清理桌上不要的物品，把桌上抹干净让自己的桌位有一种焕然一新的感觉。，新年嘛，一切如新！

3. 摆放柑在桌上

这个时候，公司肯定会收到好几箱顾客所赠的柑，如果没有那就唯有自己自备。在农历新年前收工，不妨可以在座位摆放两粒柑，这个意味着全年就会好吉利。据知，这些柑摆放到发霉为止，然后才抛掉。

4. 桌位前摆设吉祥盆栽

尽管即将放长假，但也可以在请假前带一盆栽放在公司的桌位前。当然，要的就是全年吉祥如意。

5.还清所有的债务

这天，要还清所有尚欠同事的钱，像同事帮你先付吃饭钱，或者公司的Parking 钱。最好是还清所有的钱，不要欠人家，也不要人家欠你哦！那今年就会财源滚滚！

6. 选对吉日开工

若想要新的一年工作顺顺利利，开工的时间最好也选一下比较好，虽然不是鼓吹大家迷信，但是所谓好的开始，就是成功的一半嘛。以下是鲍一凡老师的2020年开工吉日表参考！



祝大家新的一年里 HUAT事成双 ！ huat 啊~

-以上资料&图片来源由Viralcham 小编整理报导-

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