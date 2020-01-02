2019年流年不利，女生还未脱单？不要紧，2020鼠年即将来临，十二生肖运程将来个大逆转，下面将会为女生一一剖析来年十二生肖的桃花运程及催桃花运的颜色 ，只要妆容上配合，都有机会催谷桃花运啦！

2020鼠年十二生肖桃花运程、鼠

桃花运波折重重，本年值太岁，一股招惹烂桃花的独特气场逐渐扩大，愈烂愈锺意，愈烂愈情迷。「勾陈」临格局为「华盖悖师」，娱乐场所或夜店派对乃烂桃花蕴藏之地，「明知山有虎，偏向虎山行」，若仍要赌赌运气寻找真爱，最终只会被情伤至焦头烂额，更甚者遇上桃花劫，人财两失，欲哭无泪。

犯太岁之年如欲觅得好对象，应先改善烂桃花气场，可多些前往气场正面、人气旺盛的活动，如出席亲朋戚友的喜宴或生日派对，并请亲友介绍单身对象的求，他们定乐意帮助，也能提升整体运势。

恋人们或已婚者，切勿测试个人魅力，胡乱发放博爱讯息，相信自己能点到即止，最终只会引火自焚，应与其他异性保持适当的距离，规行矩步，便能杜绝出轨的危机。

增运颜色: 绿色、白色

小编建议催旺桃花运颜色化妆法：用上闪绿色或墨绿色眼影作主色，再加上白色眼影在眼头做Highlight，散发迷人魅力！

2020鼠年十二生肖桃花运程、牛

桃花运停滞不前，「死门」临「空亡」。在「死门」的负能量气场笼罩底下，「桃花未绝心见死」，对爱情失去信心，但仍然渴望恋爱，因此面对心仪的异性时，会更加被动，表现拘束。在约会发展期间，会尽力讨好对方，但又要控制自己的感情。这有机会令对方误以为你在玩弄感情，不是真心真意，感觉忽冷忽热，关係无疾而终。

留意今年与工作有关的异性特别投缘，可以在公司内留意单身同事，有会较大机会找到另一半。

夫妻或爱情关係受到考验，爱侣人缘兴旺，经常有异性借故亲近，令你信心动摇，怀疑对方的行踪，经常旁敲侧击，出现磨擦。毋须过于过虑，向对方显现你的信任，关係才能健康地维繫。

增运颜色: 白色、啡黄色

小编建议催运颜色化妆法：用手指沾取带亮泽感的啡黄色眼影，大范围涂抹眼窝，然后在眼睑轻印米白色眼影，提升立体感，妆容自然又清新。

2020鼠年十二生肖桃花运程、虎

桃花运反覆向上，「腾蛇」临格局「月奇悖师」，异性缘显着改善，可惜雾水姻缘居多，「你拣人时人拣你」，即使遇到合眼缘的对象，总是徘徊互相摸索的阶段，经常处于心理战的状态，令你身心疲倦。但「一鸡死一鸡鸣」，不断重複了解新对象的过程，也只能学懂「认真便输了」。

本年宜结识一些已离婚、丧偶或年纪比自己大七年以上的异性，会发现彼此思想接近，应放胆提出进一步发展的可能。夫妻或情侣之间有各自的生活圈子，思想有分歧是无可避免，只要用客观的态度，心平气和地表达你的意见，遇到相处问题时，理智地作出讨论的观点，便能减少不必要的磨擦。

增运颜色: 绿色、啡黄色

小编建议催运颜色化妆法：利用绿色及啡黄色眼影在眼盖上前后交迭，交接位再Blend鬆，能打造立体亮眼效果，吸引异性目光，召唤桃花运！

2020鼠年十二生肖桃花运程、兔

桃花运低沉不稳，「河魁」临「景门」。终日为爱情长吁短叹，可怜自己无人爱惜，或感叹似水年华，旧爱无情断音讯。命带「庚乙寄宫」为男女刑格，代表桃花不聚。择偶条件过高是你赶绝桃花的致命伤，只要调整不合理的要求，接受真心爱你的人，便会发现幸福就在你附近。莫再后悔怀念过去的感情，旧爱不是特别好，而是因为你不甘心，得不到，总觉得是最好。

今年可报读进修课程或兴趣班，能增值自我，也有机会遇上志趣相投的有缘人。已婚者或情侣本年感情生活泛起一点风浪，另一半经常无理取闹，对你诸多挑剔，即使你尽量迁就，对方依然经常乱发脾气。应暂时给大家一点私人空间，冷静过后，二人关係会逐渐缓和。

增运颜色: 黑色、红色

小编建议催运颜色化妆法：利用黑色眼线笔描画成猫眼，配上红色唇妆，能大大增强性感魅力。

2020鼠年十二生肖桃花运程、龙

桃花运转趋兴旺，「功曹」逢「开门」，今年极具生命力的气息带动个人魅力提升，异性在不知不觉之间被你的磁场吸引着，如本身具桃花面相，即使你不是其杯中物，也愿意花时间去了解你更加多。所以别要花精神去装模作样，只要流露真性情，自然的气质便能俘虏真命天子/女的心。切记「真诚」是你感情路上的必杀技，如因为选择过多，而用情不专，或试玩地下情来隐瞒恋情，只会把真姻缘断送。

本年可多参与一些慈善公益活动，有机会遇上仁慈善心的理想对象。夫妻或情侣一起经历过各种风风雨雨，思想更成熟，感情昇华，关係更胜从前，对彼此的未来更有信心。

增运颜色: 黑色、啡黄色

小编建议催运颜色化妆法：用浓黑色的眼睫毛液让双眼绽放，放大眼形；啡黄色眼影将会是日常妆容的Must Have Items！

2020鼠年十二生肖桃花运程、蛇

桃花运锐不可挡，「休门」临「胜光逢害」。一见锺情不再是幻想，请打开你的心窗，姻缘将至挡也挡不住。注意枯木逢春难免得意忘形，佔有慾太强是你的死穴。别为了稳定发展中的感情，而着急把婚事定下来，无形压力会令对方打退堂鼓。本年人缘运大增，也提升了朋友之间出现暧昧关係的机会，切勿一时滥情而发生超友谊关係，最终破坏彼此友情，惹来是是非非，更反目成仇。

本年贵人兴旺，只要主动参与一切与联繫、旧同学叙旧饭局、朋友生日派对等的相关活动，便会轻易吸引异性垂青，从中找到适合发展感情的目标。爱侣或夫妻关係非常稳定，彼此也无后顾之忧地拼命发展事业，却因此忽略了对方。不妨製造一些小惊喜，促进二人的感情，也是维繫彼此关係的强化剂。

增运颜色: 黑色、白色

小编建议催运颜色化妆法：简单描画黑色眼线，加上白色光影粉做Highlight，清简的妆容提神便可，因为你的桃花运已锐不可挡了！

2020鼠年十二生肖桃花运程、马

桃花运跌盪失势，受「天蓬星」带「地盘白虎」所冲剋。桃花指数微弱，但不等如你命绝桃花，而是因为你的社交圈子愈来愈狭窄，不管是同性或异性，新相识的朋友少之又少。所以别要为自己找不到对象而再找籍口，应主动为自己寻找机会。首先是要把自己的生活圈子扩大，从而提升自己的社交技巧，遇到心仪对象时便能一击即中。

今年应目标为本，不要浪费时间，直接往婚姻介绍所和一些可靠的交友平台，寻觅理想对象。恋人们在鼠年冲犯太岁，面对「不合即分」的危机，请从速计划或落实婚期，以化解分手或冷战的凶象。已婚夫妻感情起伏不定，二人经常形影不离，社交圈子合二为一，可惜相处时间愈多，磨擦机会愈大，会因日常生活事而争持不下，但情绪平复后，瞬间又能有说有笑，雨过天晴。

增运颜色: 绿色、红色

小编建议催运颜色化妆法： 绿色眼影或睫毛膏或可为妆容带来新鲜感，改善低迷的桃花运；红色系唇妆则可避免隐没在人群中，在社交圈子中成为亮点。

2020鼠年十二生肖桃花运程、羊

桃花运吉凶参半，「登明」临格局「华盖地户，男女测之，音信阻隔， 躲灾避难为吉。」本年不乏接触异性的机会，可惜你抱着「骑牛搵马」的心态，在爱情路上兜兜转转，无法全程投入。不要视外表、学历、财富为让你幸福快乐的先决条件，一颗真诚的心才是最关键。

今年有长辈缘，可主动请长辈安排相睇约会，有较大机会遇到理想的伴侣。已婚者或情侣关係逐渐疏离，彼此为工作各有各忙，严重缺乏沟通。也会为处理家庭事务而争执，特别在管教子女的方法各持己见，互不相让。应耐心地去了解另一半的想法，主动作出关怀，多点沟通，便能重修旧好，关係好转。

增运颜色: 绿色、红色

小编建议催运颜色化妆法：绿色眼影或睫毛膏或可为妆容带来新鲜感，改善低迷的桃花运；红色系唇妆则可避免隐没在人群中，在社交圈子中成为亮点。

2020鼠年十二生肖桃花运程、猴

桃花运稳步上扬，「太常」逢「天辅星」，正桃花盛开，为你招来彼此情投意合的好对象。不要被往日坎坷的情史所影响，故步自封，遇上合适的意中人，不要轻易错过，应放胆踏出第一步，有缘人自然能心领神会，一段长久而稳定的关係便能展开，可迅即建立同居关係，彼此也视结婚为终点站。

鼠年贵人运兴旺，人际网络更广阔，一些高层次的贵人能为你穿针引线，介绍合心意的好对象。已婚者或蜜运中的恋人，彼此心有灵犀，懂得尊重个人私隐，相处更有默契，能分享喜与悲，感情生活幸福美满。

增运颜色: 红色、啡黄色

小编建议催运颜色化妆法：用啡黄色眼影配搭啡色系眼影，可减低浮肿，同时勾勒黑色眼线提升立体感。再用上豆沙红色的胭脂，可轻易打造成秋日浪漫妆容。

2020鼠年十二生肖桃花运程、鸡

桃花运虚浮不实，「玄武」逢「杜门」，本年假桃花旺盛，能遇上心仪的对象，可惜总是有缘无份。处于「友达以上，恋人未满」的感情状态，意中人对你若即若离，对对方的感情生活也是一知半解。切勿感情用事，天真地妄想用爱去改变任何人，过于急进只会被视为爱的代替品、「观音兵」、「工人姐姐」，否则关係只会昙花一现，令你难捨难离。

本年与一些海外回流的异性特别投缘，也会结识到一些外籍异性，感情发展比较顺利。夫妻或情侣的感情平澹如水，关係出现无形的距离，经常貌合神离，不妨计划一程短途旅游，令爱火重现，恩爱如昔。

增运颜色: 绿色、白色

小编建议催运颜色化妆法：偏蓝色调的绿色眼线液容易为人接受而且十分配衬秋冬妆容，只需将绿色眼线在眼尾稍为拉长，即显媚态。白色光影粉做适当Highlight便足够。

2020鼠年十二生肖桃花运程、狗

桃花运吉中藏凶，「天芮星」临格局为「华盖逢星，贵人进禄，常人平安，门吉则吉，门凶则凶。」人缘运提升，带动异性缘也大大增强，有缘人相继出现，令你意乱情迷，小心多角恋，拖泥带水的关係只会惹来偏桃花，破坏正桃花的气场。「千拣万拣，拣着个烂灯盏」，好胜心驱使你爱上不该爱的人，最终真姻缘熘走，幸福离你远去。

本年人缘运甚佳，可开明见山请朋友介绍单身对象，特别是一些女性贵人，他们清楚知道你的择偶要求，大有机会藉此缔结良缘。夫妻或情侣关係出现暗涌，另一半因家庭烦事，或工作忙碌，而一时冷落了你。注意别因此大发脾气，令感情出现裂痕。应时刻作出鼓励，给予无限量的支持，关係会逐渐改善。

增运颜色: 红色、啡黄色

小编建议催运颜色化妆法：啡黄色的眼影非常百搭！可用于眼盖中央位置做Highlight，而白色眼影则可用于眉骨位置，突出面形轮廓。红色唇妆容易带动桃花运上升。

2020鼠年十二生肖桃花运程、猪

桃花运渐渐增强，「生门」临格局「日月相会，谋事可成，病人不凶遇良医。」处处桃花朵朵开，本年会遇到不同类型的异性，爱情路上增添不少色彩，小心花多眼乱，因而只凭初相识时的感觉，去决定是否给大家发展的空间，因此错失大好姻缘。遇到真心表示诚意的有缘人，不妨放下脚步，尝试更深入了解对方，便能找到终身伴侣。

本年与年龄差距较大的异性特别有缘，有机会发展一段甜蜜温馨的姊弟恋。女肖猪者应抛开年龄上的顾忌，尝试接受纯真的大男孩，他愿意向你彻底地付出真爱。男肖猪者容易对成熟稳重的女士倾慕，被她知情识趣的魅力所吸引。已婚或蜜运中的朋友，彼此愿意付出更多时间和心力去经营这段关係，互相珍惜，感情跨进一大步。

增运颜色: 黑色、白色

小编建议催运颜色化妆法：偏灰黑色的眉毛看上去精神奕奕，当然髮色方面互相配合更一致和谐。而白色的彩妆可试白色的光影粉或珠光眼影，较易为一般女生处理。

想要在这个新年拥有好运气的话，就试下自己生肖的化妆法吧！

——以上文章均由Viralcham小编整理报道——

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