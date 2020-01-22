按照传统来说，除夕夜要不睡以迎候新年的到来，谓之守岁。今天，小编就特别跟大家一起盘点：除夕应特别注意的9大风水事项、发放压岁钱和其他方面！想要在这个鼠年HENG! ONG! HUAT! 的朋友就不要错过咯～

一、除夕需注意的9大风水事项

1、如果是自家大门对准邻居家大门，请务必在自家大门上面贴开光镇宅化煞招财铜钱，以趋利避害。

2、大门上的“福”字，千万不要倒着贴。

3、家中破损的家具要处理：该扔的扔、该修理的修理。千万不要坐在摇晃的椅子上。

4、检查家中所有灯泡，不亮的灯泡要换新。晚上所有的灯要打开，一直开到天亮。

5、晚上12点要烧香祭拜神佛。

6、要穿红衣裳、挂红灯，放鞭炮。

7、大年三十千万不要骂小孩，更不能争吵，否则来年不利。

8、自己单独过年的朋友，建议将电视机或音响全天全夜开放，以增加自己的“气场”。

9、除夕依然坚持在工作岗位和在旅途上的朋友，请打开你的手机放出嘹亮的歌声，并祝福自己心想事成，万事如意。

二、守岁的具体含义是什么？

有一种传说，是古时候有个凶恶的怪兽叫夕,每到岁末便出来害人,后来,人们知道夕最怕红色和声响,于是年三十晚上,家家户户贴红春联,燃放爆竹,来驱除夕兽，以求新的一年安宁。这种习俗从此流传下来,年三十晚上便称为除夕了。

世界上只要是华人在除夕就有守岁的习惯。守岁是从吃年夜饭开始，这顿年夜饭要慢慢地吃，从掌灯时分入席，有的人家一直要吃到深夜。

古时守岁有两种含义：年长者守岁为“辞旧岁”，有珍爱光阴的意思；年轻人守岁，是为延长父母寿命。自汉代以来，新旧年交替的时刻一般为夜半时分。普天下人都盼望着新年零点的到来。

守岁的习俗，既有对如水逝去的岁月含惜别留恋之情，又有对来临的新年寄以美好希望之意。古人在一首《守岁》诗中写道：”相邀守岁阿戎家，蜡烛传红向碧纱；三十六旬都浪过，偏从此夜惜年华。”珍惜年华是人之常情，故大诗人苏轼写下了《守岁》名句：“明年岂无年，心事恐蹉跎；努力尽今夕，少年犹可夸！”由此可见除夕守岁的积极意义。

三、守岁为何又叫”熬年”？

年三十守岁，俗名“熬年”。为什么称作“熬年”呢？相传，在远古的洪荒时代，有一种凶恶的怪兽，人们叫它“年”。

每到大年三十晚上，年兽就要从海里爬出来伤害人畜，毁坏田园，降灾于辛苦了一年的人们。人们为了躲避年兽，腊月三十晚上，天不黑就早早关紧大门，不敢睡觉，坐等天亮，为消磨时光，也为壮胆，他们就喝酒。等年初一早晨年兽不再出来，才敢出门。人们见面互相拱手作揖，祝贺道喜，庆幸没被年兽吃掉，这样过了好多年，没出什么事情，人们对年兽放松了警惕。

就在有一年三十晚上，年兽突然窜到江南的一个村子里，一村子人几乎被年兽吃光了，只有一家挂红布帘、穿红衣的新婚小两口平安无事。还有几个童稚，在院里点了一堆竹子在玩耍，火光通红，竹子燃烧后“啪啪”地爆响，年兽转到此处，看见火光吓得掉头逃窜。

此后，人们知道年兽怕红、怕光、怕响声，每至年末岁首，家家户户就贴红纸、穿红袍、挂红灯、敲锣打鼓、燃放爆竹，这样年兽就不敢再来了。在《诗经．小雅．庭燎》篇中，就有“庭燎之光”的记载。所谓“庭燎”就是用竹竿之类制作的火炬，竹竿燃烧后，竹节里的空气膨胀，竹腔爆裂，发出噼噼啪啪的响声，这也即是“爆竹”的由来。

可是有的地方，村民不知年兽怕红，常常被年兽吃掉。这事后来传到天上的紫微星那儿，他为了拯救人们，决心消灭年兽。有一年，他待年兽出来时，就用火球将它击倒，再用粗铁链将它锁在石柱上。从此，每到过年，人们总要烧香，请紫微星下界来保平安。

四、守岁如何平平安安？

在这“一夜连双岁，五更分二年”的晚上，家人团圆，欢聚一堂。全家人围坐在一起，茶点瓜果放满一桌。大年摆供，苹果一大盘是少不了的，这叫作“平平安安”。在北方，有的人家还要供一盆饭，年前烧好，要供过年，叫作“隔年饭”，是年年有剩饭，一年到头吃不完，今年还吃昔年粮的意思。这盆隔年饭一般用大米和小米混合起来煮，北京俗话叫“二米子饭”，是为了有黄有白，这叫作“有金有银，金银满盆”的“金银饭”。

不少地方在守岁时所备的糕点瓜果，都是想讨个吉利的口彩：吃枣（春来早），吃柿饼（事事如意）吃杏仁（幸福人），吃长生果（长生不老），吃年糕（一年比一年高）。除夕之夜，一家老小，边吃边乐，谈笑畅叙。

五、压岁钱究竟如何派发？

派红包是年三十的一大特色。在大年三十，成年人为了要显示自己是长辈、要令孩子们开心，便会使用红包，派发给每一个小孩。红包一般上是从大年三十开始分发，一直延续到正月。成年人固然要派给家中的小孩后辈；也要派给前来拜年的小孩，而他们前去人家的家中拜年，也一样免不了要派红包。不过，在传统上，小孩子们获得红封包，并不是从年初一开始，而是在前一天，即是大年除夕的晚上，便已经从长辈手上接过红包，这就是压岁钱。

在除夕晚上吃过团圆饭后，长辈就会给家中的儿童和妇女压岁钱，这是因为昔日重男轻女，男主外、女主内，女子并不容易自己赚钱，在经济上要依赖丈夫，自己并没有钱，所以，压岁钱既给孩子，也给妇女。

现时，有些家庭依然行着压岁钱的传统，会在大除夕夜给孩子们红包。但其实，真正的压岁钱，并非用红包装着的，当时，长辈会用一根红线，把一百枚铜钱串起来，这百枚铜钱，象征着长命百岁，是给接受压岁钱的人的祝福，带有高度的祈福意义。

以上的传统习俗，你都明白了吗？温馨提醒，出来工作的朋友们，别忘记要派红包给长辈们哦～ 这样寓意着大吉大利！

小编在这里祝你新年快乐、恭喜发财、年年有余、身体健康、青春美丽、万事如意、心想事成……….

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