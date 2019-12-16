大马歌手陈势安于昨日(15日)Po文分享自己糟糕的出国遭遇，从大马飞往台湾的他一下机后见到自己的名牌行李箱后都摔得认不得了，而航空公司的回应更是让他傻眼！

准备当晚要登台表演的陈势安一抵达台湾后发现行李箱整个被撞凹，要不是箱上的贴纸，已经认不出来。他更错愕的是，航空公司的理赔方式相当不合理，市价逼近RM8200的行李箱，相关单位打算用随便一个箱理赔，第二个方式是拿去民间维修单位，但是完全不知道维修细节，第三是行李箱不能拿走，只能连人待在原地等候，如果带走等于自行负责损失。

由于陈势安晚上就有演出行程，行李箱里有表演的衣服，焦急写道：「人也不能走，导致我无法去工作又毁约了我怎么办？乘客们通常都会有行程的吧？」最后他更被告知「然后经历这些后跟你说绝对不会赔你钱啦」、「台湾代理没有处理这事的权限」等，整个过程求偿无门，人还因此卡在机场，哀叹：「目前心情就是哈啰哈啰哈啰哈啰哈啰像是马力欧撞金币一样。」为此情绪大爆发。

照片中，陈势安的黑色行李箱上方被压出一个大V字，底部轮子旁也被撞歪，箱子表面也掉漆。网友见状惊呼「太离谱了」、「好夸张，最夸张的是服务态度」、「这比较像机器挤压到」、「这被飞机辗过吧」、「还打的开吗」、 「是被雷神之锤打到？」连陈势安自己也怀疑「是在飞机上从空中摔下来吗？」

网友也分享自己行李箱的惨痛经历：

陈势安全文：

文中提到的“势在哈咯”小百科

-以上资料&图片来源由Viralcham 小编整理报导-

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