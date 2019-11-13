越南大叻Dalat是一座非常复古的小城，充满欧式情调。2019年Airasia推出了直飞大叻的新航线，更受到了大马人前去旅游的向往。

大叻地处越南南部高地地区，曾经是殖民时期法国人的度假胜地。不仅拥有色彩鲜艳、造型各异的法式建筑，还保存着完好的自然生态资源。

大叻可是越南的花城哦，想要拍出好看照片的人可不要错过这里！丰富的人文文化、美景和美食，只需放慢脚步，就能让自己沉迷于这之中。

千万不能错过的大叻景点

1. Pongour falls 庞卡尔瀑布

庞卡尔瀑布坐落于越南的林同省，距离大叻市南部50公里。瀑布为誉为越南最大最雄伟的瀑布。庞卡尔瀑布是台阶式的瀑布，高40千米，宽100米，大量的水急速下落七层，声音犹如雷鸣，特别是在雨季的时候，水量更大，许多游客都会慕名而来。在特定的日子里，还会有和尚到这里打坐修行。

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2. Da Lat railway station 大叻旧火车站

大叻旧火车站于1938年开业，是当地人拍摄婚纱不会错过的地方之一。铁路线全长7公里，从大叻通往到附近的小镇Trai Mat，主要作为一个旅游景点。火车站主色调是抢眼的橘红色，三个尖尖的屋顶和彩色玻璃彰显着古老的异国风情，保存了复古车厢和车头，还保留了一部分1928-1964年间使用的铁路，可供游客观赏和乘坐。

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3. Dalat Cathedral 大叻天主教堂

大叻天主教堂始建于1931年，从外观上看起来像一个欧洲中世纪大教堂。当年，这座教堂是法国和其他欧洲国家的人住在大叻或去那里度假时使用的。大叻天主教堂是该地区最大的教堂，欧洲哥特式建筑风格。站在远处，也可以看到大叻大教堂的钟楼。教堂地理位置较高，这里可以俯瞰大叻城色彩缤纷的房子，十分漂亮。

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4. Crazy House 疯狂屋

疯屋子是大叻最著名的建筑，原本是一家酒店，因其造型夸张怪异而成为大叻有名的景点。设计者为越南前总统的女儿，外形酷似一棵枯树，需要通过巨大的树洞、踩着木桩阶梯走进其中。在这里可以攀爬蜿蜒崎岖的独特阶梯，参观蜘蛛房、老虎房、狗熊房等风格迥异的房间。据说疯屋子每年都在扩建，像是不断生长的魔幻城堡，吸引着众多游客慕名而来。建议在晴天游览疯屋子，可以欣赏到它绚丽的色彩，阴雨天整个疯屋子的气氛比较阴森。

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5. Domaine de Marie 玛丽亚修道院

大叻玛丽修道院（Domaine de Marie Church）建于20世纪30年代，教堂本来没有什么历史文物价值，但是它艳丽的粉红色造型十分可爱，让你觉得别有情趣，因此成为很多小清新美照的专属拍摄地。这里有为孤儿、无家可归者和残疾儿童开设的孤儿院、幼儿园和小学，教堂后面的屋内有修女们在出售旅游商品以用作慈善事业。会有修女出售旅游产品，获得的盈利也是用来做慈善的。

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6. Xuan Huong Lake 春香湖

春香湖位于大叻市中心，建于1919年，以19世纪的女诗人胡春香的名字命名。面积约5平方公里，湖周长约5公里，湖畔绿柳环绕，天鹅在清澈的湖水上觅食，游船和划艇在湖面上悠闲的划行，一派悠然、宁静的景象。这里环境幽雅，风光宜人，是游乐纳凉的好地方。湖里可以钓鱼，泛舟，在湖边的店铺里可以租到渔具和船只。围湖一周除了常年的绿树成荫，还有大叻的地标建筑或景点，例如大叻花园、高尔夫球场、大叻教堂等，坐在湖边太阳伞下品一杯香浓咖啡，或是踩着水上单车在湖面纵横，都是难忘的体验。

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7. 大叻泥雕公园

Tunnel Clay泥雕公园是 大叻 知名的景点之一，离市区稍远些，大概需要40分钟左右的车程。向下挖出来的走道两侧大概就是有关 越南 的意象，象是房屋的造型应该是以前少数民族的家屋，大象也是很早以前的交通工具之一。渐渐会发现许多 大叻 著名的地标都会被收纳在这里，初访 大叻 可以在这里初步认识这些景点。

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8. 大叻薰衣草田 Lavender Dalat Gardens

在万成花村有一个薰衣草花园，花园靠近泉林湖（Hồ Tuyền Lâm），紫色的薰衣草在明亮的阳光里绽放，这种花在花语中代表着始终如一的爱情。

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9. Hoa Son Dien Trang 森林巨手

这个在INS爆红到不行的点,开车距离市区大约20~30分钟,对于没有自己交通工具的旅人们,搭个GRAB 就很方便!

整个观光区维持得很干净,设置了不少跟风景结合可以拍出很唯美的照片的装置,而又没有破坏到大自然,很欣赏这个农场主人的用心!!保留了许多的 大树 ,很适合亲子来郊游,不用走太多路就可以有在森林散步的感觉!

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10. 索依坎村 Tuyet Tinh Coc

在巨大的云彩和宏伟的山脉和山脉之间，这里有着一大片玲珑剔透的水蓝色湖泊！

湖面上还有个心形竹筏，如何能和自己心爱的人在上面拍照打卡，那会是多么幸福的事啊啊啊啊！不但如此哦～ 大树 下还提供了秋千，整个画面就是梦幻到一个爆炸啊！！

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偶尔被街角的美丽惊艳，偶尔因高山流水的气势停留；或走进教堂感受庄严，或坐在咖啡厅品一杯滴漏咖啡装文青，这就是大叻，慢游的好地方。

-以上资料&图片来源由Viralcham 小编整理报导-

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