嘿嘿！相信你一定有听过『🇹🇼台中的彩虹眷村』，由彩虹爷爷-黄永阜一手画出的“童话世界”~村内的巷道充满活力的童趣彩绘，一夕之间成为台中的旅游传奇景点！这一次，不用再羡慕台湾的朋友了~因为 Gamuda Land 听到你的呼唤，在这新春佳节模拟台中彩虹眷村打造了专属于大马人的 Rainbow City @ Gamuda Cove。

从1月18日起，莅临 Discovery Park, Gamuda Cove 的朋友都能免费参观模拟台中彩虹眷村景园塑造而成的《彩悦 ◦ 欢城》。同时配合2020年的农历新年，Discovery Park 准备了一系列精彩的新春活动与表演，预备和大家一起迎接幸福满满的金鼠年哦！

【Rainbow City @ Gamuda Cove《彩悦 ◦ 欢城》】

日期：1月18日至2月9日（每个周末）

时间：3.00pm – 9.00pm

地点：Discovery Park, Gamuda Cove

地址：Persiaran Cove Sentral, Bandar Gamuda Cove, 42700, Dengkil, Selangor (Waze | Google Maps)

记得不要错过在这个新春佳节，Discovery Park 为你献上精彩的活动及表演，赶快往下阅读并查阅更多活动详情吧！

🏮1月18日&19日 （星期六、日）

🐭变脸表演

四川除了好吃的麻辣锅之外，超精彩的川剧变脸表演也是不容忽视的噢~看着演员以四川传统戏剧的装扮表演揭开一层又一层的脸谱，真的非常精彩又神奇！

时间：1.00pm – 1.30pm

地点： ArcHIVE, Discovery Park

🐭舞狮表演

过新年就一定要看舞狮表演啊！舞狮纯熟的“跳桩”、“採青”等等精彩表演真的好看到不要不要der~小编更是听说只要摸摸舞狮头还能带来福气呢~

时间：3.00pm – 3.30pm

地点： ArcHIVE, Discovery Park

🐭千手观音表演

相信很少大马人有看过《千手观音》的表演，这一次让你可以亲眼见证非常震撼人心的《千手观音》 Show~

时间：6.00pm – 6.30pm

地点： Cove Aerobar, Discovery Park

🐭喷火 & 踩高跷表演

中华传统民间艺术表演除了舞龙舞狮之外，踩高跷和喷火表演也是非常有特色的~ 看着表演者把火放在嘴边，一吹气就喷出一团火，真的让人赶到惊奇！

时间：8.30pm – 9.30pm

地点： ArcHIVE, Discovery Park

🏮2月1日 & 8日 （星期六）

🐭彩色中国结工作坊

过年又怎么能少了代表中华传统文化精髓的“中国结”呢？中国结代表着祝福，从前人们把它佩戴在身上或者扇子上~如今它是家里装饰不可缺少的点缀之一。

时间：3.00pm – 5.00pm

地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

🐭3D 鼠年面具工作坊

2020年是庚子鼠年，也是60年一遇的金鼠年！趁这个机会，我们一起来动动手指头亲自制造一个 3D 的 鼠年面具吧！

时间：3.00pm – 5.00pm

地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

🐭财神爷 & 福禄寿现场互动

财神爷和福禄寿携手来派财啦，把好运带给你，让你新年旺旺旺~

时间：4.00pm – 5.00pm

地点： Discovery Park

🐭12节令鼓

由大马朋友表演的12节令鼓表演，嘹亮的鼓声绝对能为你轰走过去一年的坏运气，迎来新的一年的好景气！

时间：6.00pm – 6.30pm

地点： Cove Aerobar, Discovery Park

🐭雪花纷飞

Rainbow City @ Gamuda Cove《彩悦 ◦ 欢城》将为你带来新年的最后一场雪，届时雪花纷纷飞舞，为新的一年带来好运气~

日期：2月1日、2日、8日 & 9日

时间：7.30pm – 8.00pm

地点： Cove Aerobar, Discovery Park

🐭LED 舞狮表演 （只限2月1日）

在舞狮表演中加上炫目无比的 LED 灯，让这传统文化中新增了一些动感，也更加吸睛。

时间：9.00pm – 9.30pm

地点： ArcHIVE, Discovery Park

🏮2月2日 & 9日 （星期日）

🐭制作珀乐珠 / 哈马珠工作坊

星期日就和家人一起前来 Discovery Park 动动手，制作可爱的珀乐珠 / 哈马珠吧！

时间：3.00pm – 5.00pm

地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

🐭折扇绘画

你还可以在传统的折扇上画出你喜欢的图案，完成后还能把它带回家~

时间：3.00pm – 5.00pm

地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

🐭 财神爷 & 福禄寿现场互动

记得在以下时间来到Rainbow City @ Gamuda Cove《彩悦 ◦ 欢城》走走哦，财神爷和福禄寿们会在现场和你互动哦！

时间：4.00pm – 5.00pm

地点：Discovery Park

🐭扯铃表演

当然这时候也不能错过超精彩的扯铃表演啦，届时绝对让你拍烂手掌！

时间：6.00pm – 6.30pm

地点： Cove Aerobar, Discovery Park

🐭放水灯许愿 （只限2月2日）

你还可以来到这里放水灯，送走去年的厄运，同时也为家人和自己祈福许愿。

时间：8.00pm – 10.00pm

地点： Gamuda Cove Central Park

🏮1月18日 – 2月9日

🐭新春市集

同样的，1月18日至2月9日期间的每个周末都开放新春市集呢！

🎁Count & Win 有奖活动🎁

你只需来到 Rainbow City @ Gamuda Cove 内数一数壁画上有多少个新春标志和 Discovery Park 图标，并根据以下步骤参加就好啦！3 个最接近的答案将可以抱走大奖哦~

🔎参加步骤：

就是那么简单！幸运儿名单将在活动截至的一星期后宣布。欲知更多活动详情记得查阅 Discovery Park 专页。（*需符合条规）

偷偷告诉你！位于Gamuda Cove的Discovery Park 内还有好多精彩活动等着你哦，记得立即 Waze | Google Maps 到现场看看有什么好玩的啦~

另外，容许小编为你科普一下这最夯地点 Gamuda Cove 啦~ Gamuda Cove 是由大马房地产商金务大置地推出的大型综合发展项目，占地约 1,500 英亩的智能城市。

发展中的水上乐园和 Discovery Park 更是将 Gamuda Cove 定位为旅游中心，而 Discovery Park 已正式在今年一月全面开放，预计未来将成为大马全新的旅游景点之一！

Discovery Park 主要分成 2 大区域：Adventure Park 和 Hangout Village。

Hangout Village 主要汇集了各种餐饮及休闲设施，如：空中吧台 Cove Aerobar、大马美食厅 ArcHIVE、泳池俱乐部Barsa Pool Club、工业风设计 Starbucks、骑乘自行车等等。

Adventure Park 则设有各种极限运动，如：Blastacars 室内卡丁车、Goosebumps Ropes Course 高空绳索极限运动 、Moto Maniac 的越野摩托车及 ATV 越野车等等。

Discovery Park 绝对能包办你的周末，提供最全方面的娱乐和休闲活动，让你和家人朋友一整天都充满回忆！

如今加上只属于大马人的《彩悦 ◦ 欢城》 Rainbow City @ Gamuda Cove，Discovery Park将给你独一无二的体验！

欲知更多详情，请浏览 Discovery Park 官方网站及面子书；Gamuda Cove 官方网站及面子书。