嘿嘿！相信你一定有听过『🇹🇼台中的彩虹眷村』，由彩虹爷爷-黄永阜一手画出的“童话世界”~村内的巷道充满活力的童趣彩绘，一夕之间成为台中的旅游传奇景点！这一次，不用再羡慕台湾的朋友了~因为 Gamuda Land 听到你的呼唤，在这新春佳节模拟台中彩虹眷村打造了专属于大马人的 Rainbow City @ Gamuda Cove

从1月18日起，莅临 Discovery Park, Gamuda Cove 的朋友都能免费参观模拟台中彩虹眷村景园塑造而成的《彩悦 ◦ 欢城》。同时配合2020年的农历新年，Discovery Park 准备了一系列精彩的新春活动与表演，预备和大家一起迎接幸福满满的金鼠年哦！

【Rainbow City @ Gamuda Cove《彩悦 ◦ 欢城》】

期：1月18日至2月9日（每个周末）

时间：3.00pm – 9.00pm

地点：Discovery Park, Gamuda Cove

地址：Persiaran Cove Sentral, Bandar Gamuda Cove, 42700, Dengkil, Selangor (Waze | Google Maps)

记得不要错过在这个新春佳节，Discovery Park 为你献上精彩的活动及表演，赶快往下阅读并查阅更多活动详情吧！

🏮1月18日&19日 （星期六、日）

🐭变脸表演

四川除了好吃的麻辣锅之外，超精彩的川剧变脸表演也是不容忽视的噢~看着演员以四川传统戏剧的装扮表演揭开一层又一层的脸谱，真的非常精彩又神奇！

时间：1.00pm – 1.30pm
地点： ArcHIVE, Discovery Park

▲示意图/wcmi

🐭舞狮表演

过新年就一定要看舞狮表演啊！舞狮纯熟的“跳桩”、“採青”等等精彩表演真的好看到不要不要der~小编更是听说只要摸摸舞狮头还能带来福气呢~

时间：3.00pm – 3.30pm
地点： ArcHIVE, Discovery Park

▲示意图/danceask

🐭千手观音表演

相信很少大马人有看过《千手观音》的表演，这一次让你可以亲眼见证非常震撼人心的《千手观音》 Show~

时间：6.00pm – 6.30pm
地点： Cove Aerobar, Discovery Park

▲示意图/新浪

🐭喷火 & 踩高跷表演

中华传统民间艺术表演除了舞龙舞狮之外，踩高跷和喷火表演也是非常有特色的~ 看着表演者把火放在嘴边，一吹气就喷出一团火，真的让人赶到惊奇！

时间：8.30pm – 9.30pm
地点： ArcHIVE, Discovery Park

🏮2月1日 & 8日 （星期六）

🐭彩色中国结工作坊 

过年又怎么能少了代表中华传统文化精髓的“中国结”呢？中国结代表着祝福，从前人们把它佩戴在身上或者扇子上~如今它是家里装饰不可缺少的点缀之一。

时间：3.00pm – 5.00pm
地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

▲示意图/滴娃手工

🐭3D 鼠年面具工作坊 

2020年是庚子鼠年，也是60年一遇的金鼠年！趁这个机会，我们一起来动动手指头亲自制造一个 3D 的 鼠年面具吧！

时间：3.00pm – 5.00pm
地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

▲示意图/liagriffith

🐭财神爷 & 福禄寿现场互动

财神爷和福禄寿携手来派财啦，把好运带给你，让你新年旺旺旺~

时间：4.00pm – 5.00pm
地点： Discovery Park

▲示意图/1688

🐭12节令鼓

由大马朋友表演的12节令鼓表演，嘹亮的鼓声绝对能为你轰走过去一年的坏运气，迎来新的一年的好景气！

时间：6.00pm – 6.30pm
地点： Cove Aerobar, Discovery Park

🐭雪花纷飞

Rainbow City @ Gamuda Cove《彩悦 ◦ 欢城》将为你带来新年的最后一场雪，届时雪花纷纷飞舞，为新的一年带来好运气~

日期：2月1日、2日、8日 & 9日
时间：7.30pm – 8.00pm
地点： Cove Aerobar, Discovery Park

▲示意图/maitubao

🐭LED 舞狮表演（只限2月1日）

在舞狮表演中加上炫目无比的 LED 灯，让这传统文化中新增了一些动感，也更加吸睛。

时间：9.00pm – 9.30pm
地点： ArcHIVE, Discovery Park

▲示意图/seehua

🏮2月2日 & 9日 （星期日）

🐭制作珀乐珠 / 哈马珠工作坊

星期日就和家人一起前来 Discovery Park 动动手，制作可爱的珀乐珠 / 哈马珠吧！

时间：3.00pm – 5.00pm
地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

示意图/YouTube

🐭折扇绘画 

你还可以在传统的折扇上画出你喜欢的图案，完成后还能把它带回家~

时间：3.00pm – 5.00pm
地点： Barsa Pool Club, Discovery Park

**人数有限，先到先得。

▲示意图/dhcars

🐭财神爷 & 福禄寿现场互动

记得在以下时间来到Rainbow City @ Gamuda Cove《彩悦 ◦ 欢城》走走哦，财神爷和福禄寿们会在现场和你互动哦！

时间：4.00pm – 5.00pm
地点：Discovery Park

▲示意图/taobao

🐭扯铃表演

当然这时候也不能错过超精彩的扯铃表演啦，届时绝对让你拍烂手掌！

时间：6.00pm – 6.30pm
地点： Cove Aerobar, Discovery Park

▲示意图/ettoday

🐭放水灯许愿 （只限2月2日）

你还可以来到这里放水灯，送走去年的厄运，同时也为家人和自己祈福许愿。

时间：8.00pm – 10.00pm
地点： Gamuda Cove Central Park

▲示意图/mmonly

🏮1月18日 – 2月9日

🐭新春市集

同样的，1月18日至2月9日期间的每个周末都开放新春市集呢！

🎁Count & Win 有奖活动🎁

你只需来到 Rainbow City @ Gamuda Cove 内数一数壁画上有多少个新春标志和 Discovery Park 图标，并根据以下步骤参加就好啦！3 个最接近的答案将可以抱走大奖哦~

🔎参加步骤：

  • Like & Follow Discovery Park 面子书粉丝专页。
  • 分享你的答案在你的面子书个人主页， 并 @Discovery Park, #DiscoveryPark #GamudaCove #RainbowCityatGamudaCove。（贴文必须设置为公开）

就是那么简单！幸运儿名单将在活动截至的一星期后宣布。欲知更多活动详情记得查阅 Discovery Park 专页。（*需符合条规）

偷偷告诉你！位于Gamuda Cove的Discovery Park 内还有好多精彩活动等着你哦，记得立即 Waze | Google Maps 到现场看看有什么好玩的啦~

另外，容许小编为你科普一下这最夯地点 Gamuda Cove 啦~ Gamuda Cove 是由大马房地产商金务大置地推出的大型综合发展项目，占地约 1,500 英亩的智能城市。

▲示意图/Gamuda

发展中的水上乐园和 Discovery Park 更是将 Gamuda Cove 定位为旅游中心，而 Discovery Park 已正式在今年一月全面开放预计未来将成为大马全新的旅游景点之一！

Discovery Park 主要分成 2 大区域：Adventure Park 和 Hangout Village。

Hangout Village 主要汇集了各种餐饮及休闲设施，如：空中吧台 Cove Aerobar、大马美食厅 ArcHIVE、泳池俱乐部Barsa Pool Club、工业风设计 Starbucks、骑乘自行车等等。

Adventure Park 则设有各种极限运动，如：Blastacars 室内卡丁车、Goosebumps Ropes Course 高空绳索极限运动 、Moto Maniac 的越野摩托车及 ATV 越野车等等。

Discovery Park 绝对能包办你的周末，提供最全方面的娱乐和休闲活动，让你和家人朋友一整天都充满回忆！

如今加上只属于大马人的《彩悦 ◦ 欢城》 Rainbow City @ Gamuda Cove，Discovery Park将给你独一无二的体验！

欲知更多详情，请浏览 Discovery Park 官方网站面子书；Gamuda Cove 官方网站面子书

 

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